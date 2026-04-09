Vinitaly Cantina del Taburno gruppo Rillo protagonista con degustazioni esclusive e focus sui vini del Sannio

A Vinitaly, la Cantina del Taburno e la Cantina La Fortezza di Torrecuso sono state protagoniste con degustazioni esclusive dedicate ai vini del Sannio. Le due cantine hanno presentato le proprie produzioni al pubblico e agli operatori del settore, mettendo in evidenza le caratteristiche delle loro referenze durante l’evento. La manifestazione si è svolta nella città di Verona e ha visto la partecipazione di numerosi produttori italiani e internazionali.

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Cantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la partecipazione alla 58a edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile 2026, tra i più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al mondo del vino. La storica cantina sannita sarà presente nel Padiglione Campania, (stand 73-75) pronta ad accogliere operatori del settore, stampa e appassionati per un'esperienza immersiva tra le grandi etichette del Sannio. Durante le giornate di domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 aprile, Cantina del Taburno offrirà un ricco calendario di degustazioni guidate, scandite da orari precisi: dalle ore 12. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vinitaly, Cantina del Taburno gruppo Rillo protagonista con degustazioni esclusive e focus sui vini del Sannio Vinitaly 2026: Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista con degustazioni esclusive e focus sui vini del SannioTempo di lettura: 2 minutiCantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la... Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista al Vinitaly 2026 con degustazioni esclusive di vini del SannioCantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la partecipazione alla 56ª... Temi più discussi: Vinitaly 2026: Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista con degustazioni esclusive e focus sui vini del Sannio; Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista al Vinitaly 2026 con degustazioni esclusive di vini del Sannio; Vinitaly 2026 | Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista con degustazioni esclusive e focus sui vini del Sannio. Vinitaly, Cantina del Taburno gruppo Rillo protagonista con degustazioni esclusive e focus sui vini del SannioRoma, 9 apr. (Adnkronos) - Cantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la partecipazione alla 58a edizione di Vinitaly, in ... iltempo.it Associazione ‘Aglianico del Taburno’ al Vinitaly: 21 cantine ambasciatrici di eccellenza e territorioL’Associazione ‘Aglianico del Taburno’ si prepara a vivere un momento di straordinaria rilevanza nel panorama enologico nazionale e internazionale: saranno infatti ben 21 le cantine socie protagoniste ... ntr24.tv La partecipazione al Vinitaly conferma la mission di Cantina del Taburno: promuovere l’eccellenza enologica campana. - facebook.com facebook Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista al Vinitaly 2026 con degustazioni esclusive di vini del Sannio x.com