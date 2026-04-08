Consorzio Vini Maremma Vermentino Grand Prix con vetrina al ’Vinitaly’

Il Consorzio Vini Maremma ha annunciato il Vermentino Grand Prix, con una vetrina dedicata che si terrà al Vinitaly. La regione presenta la sua selezione dei dieci migliori Vermentini della denominazione, una lista che sarà protagonista dell’evento. La manifestazione mira a valorizzare il vitigno simbolo della zona e a promuovere le produzioni locali nel contesto della fiera internazionale del settore.

La Maremma rilancia il suo vitigno simbolo e presenta la Top Ten 2026 dei migliori Vermentini della denominazione. Il riconoscimento arriva con la settima edizione del Vermentino Grand Prix, il concorso promosso dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana che ogni anno mette a confronto le etichette più rappresentative del territorio, confermando il ruolo centrale di questo bianco nella produzione locale. La selezione è il risultato di una degustazione tecnica che si è svolta a Castiglione della Pescaia. In gara 71 vini, tra cui 17 Vermentino Superiore, con una significativa presenza di etichette biologiche pari al 30% del totale. A... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consorzio Vini Maremma. Vermentino Grand Prix con vetrina al ’Vinitaly’ Al Vinitaly il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina racconta un territorio unico tra Nebbiolo e innovazioneIl Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina rinnova la propria presenza a Vinitaly con alcune iniziative volte a valorizzare e a raccontare... Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo protagonista alla Slow Wine Fair 2026: 40 cantine in vetrina a BolognaDa domenica 22 a martedì 24 febbraio, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo sarà tra i protagonisti della manifestazione internazionale dedicata al vino... Temi più discussi: Il Vermentino, l’ambasciatore più dinamico ed autentico delle diverse anime della Maremma; Consorzio Vini Maremma. Vermentino Grand Prix con vetrina al ’Vinitaly’; Vermentino Grand Prix 2026, ecco la Top Ten della Doc Maremma Toscana; Vermentino Grand Prix 2026: la top ten del vino bianco orgoglio della Maremma. Vermentino Grand Prix 2026: la top ten del vino bianco orgoglio della MaremmaIl tradizionale concorso promosso dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre settanta vini. La selezione sarà in degustazione al Vinitaly ... quotidiano.net Montecucco 2026: il Sangiovese wild della Maremma punta su export e turismo e vola a VinitalyIl Consorzio Tutela Vini Montecucco si presenta a Verona, dal 12 al 15 aprile, con un bagaglio di numeri positivi e una strategia chiara per il futuro. La partecipazione al Padiglione 9 (Stand B16) se ... corrieredimaremma.it (Agen Food) - Magliano in Toscana (Gr), 03 apr. - La DOC Maremma Toscana ha svelato la Top Ten della settima edizione del Vermentino Grand Prix 2026, il concorso organizzato dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana. La selezione, che ha visto - facebook.com facebook Il Consorzio Vini Maremma Toscana sarà protagonista del Tuscany Trail 2026, uno degli eventi più iconici del cicloturismo internazionale. Una partnership che unisce sport, territorio e le eccellenze enogastronomiche x.com