Giornata internazionale della Donna | Una Mimosa per Te al Centro Commerciale Tremestieri

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, il Centro Commerciale Tremestieri organizza l’evento “Una Mimosa per Te”. L’iniziativa si svolgerà su diversi piani della struttura a partire dalle 10 del mattino e prevede la distribuzione di mimose ai visitatori. L’evento mira a celebrare questa ricorrenza attraverso un momento di condivisione e di attenzione.

In occasione della Giornata internazionale della Donna, domenica 8 marzo il Centro Commerciale Tremestieri ospiterà "Una Mimosa per Te", un evento diffuso che animerà alcuni piani della struttura dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00 per informare, sensibilizzare e valorizzare il mondo femminile attraverso un percorso articolato e inclusivo. Sarà presente il Centro Gestionale Screening con un Info Point dedicato, presso il quale sarà possibile prenotare lo screening mammografico, del cervicocarcinoma e ritirare le provette per lo screening del colon-retto.

