Consorzio Vini Venezia | i vini della Serenissima alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Il Consorzio Vini Venezia partecipa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando i vini della Serenissima a Cortina d’Ampezzo. L’appuntamento è previsto giovedì 19 febbraio 2026, dalle 17.30 alle 18.00. Un’occasione per conoscere e valorizzare le eccellenze enologiche della regione in un contesto internazionale e di grande visibilità.

Giovedì 19 febbraio a Cortina, in degustazione le cinque denominazioni per raccontare l'identità enologica del territorio al pubblico internazionale dei Giochi Olimpici Invernali Il Consorzio Vini Venezia sarà presente a Cortina d'Ampezzo giovedì 19 febbraio 2026, dalle 17.30 alle 18.30, negli spazi di Casa Veneto della Regione durante le iniziative ufficiali dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L'incontro sarà dedicato alla presentazione e valorizzazione delle cinque denominazioni tutelate dal Consorzio: Malanotte del Piave, Lison DOCG, Venezia DOC, Lison Pramaggiore DOC e Piave DOC.

