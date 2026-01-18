BF Service Appalti inaugura la sua nuova sede a Marcianise
Oggi, domenica 18 gennaio, BF Service Appalti inaugura la nuova sede di Marcianise, in via Vittorio Veneto. La società, specializzata in consulenza tecnico-amministrativa per gare e appalti pubblici e privati, rafforza così la propria presenza territoriale, offrendo servizi qualificati e professionali. La nuova sede rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e sviluppo dell’azienda, orientata a supportare clienti e partner con competenza e affidabilità.
Aprirà i battenti oggi, domenica 18 gennaio, la sede di via Vittorio Veneto a Marcianise di BF Service Appalti, una realtà dinamica e altamente specializzata nel campo della consulenza tecnico-amministrativa per gare e appalti pubblici e privati. L'inaugurazione è in programma alle 19.BF Service. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Verso le elezioni, Fratelli d’Italia inaugura la sua nuova sede a Faenza
Leggi anche: Sconto termico 3.0 a Bologna: una nota azienda inaugura la sua sede in città
#Forio, aggiudicato l’appalto per i servizi cimiteriali: vince la Sant’Elena Service Group Il Comune di Forio ha ufficialmente aggiudicato l’appalto triennale per la gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri comunali di Forio Capoluogo e della frazione Panza. A ri - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.