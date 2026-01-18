BF Service Appalti inaugura la sua nuova sede a Marcianise

Oggi, domenica 18 gennaio, BF Service Appalti inaugura la nuova sede di Marcianise, in via Vittorio Veneto. La società, specializzata in consulenza tecnico-amministrativa per gare e appalti pubblici e privati, rafforza così la propria presenza territoriale, offrendo servizi qualificati e professionali. La nuova sede rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e sviluppo dell’azienda, orientata a supportare clienti e partner con competenza e affidabilità.

