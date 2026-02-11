Vicario Juve i bianconeri valutano il portiere per l’estate | il prezzo fissato dal Tottenham e la concorrenza di una rivale

La Juventus tiene d’occhio Vicario e potrebbe puntarci in estate. I bianconeri hanno già iniziato a valutare il portiere della nazionale, considerando il prezzo che ha fissato il Tottenham. La concorrenza di una grande rivale rende il discorso più complicato, ma i bianconeri restano interessati.

Vicario Juve, i bianconeri valutano il portiere della nazionale per giugno: ecco il prezzo fissato dagli Spurs e la concorrenza di una grande rivale. La Juve si proietta verso la sfida di San Siro contro l’ Inter, ma i pensieri della dirigenza sono rivolti anche al mercato estivo. Mentre Michele Di Gregorio si prepara a difendere la porta bianconera, il suo futuro appare meno certo. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul giocatore si starebbe allungando l’ombra di Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham. MERCATO JUVE, LE ULTIME Sebbene la priorità di Damien Comolli resti il rafforzamento di centrocampo e attacco, la situazione della porta è monitorata con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

