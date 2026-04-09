Mercato Juventus Vicario messo alla porta dal Tottenham | può arrivare a prezzo di saldo Tutti i dettagli

Il portiere Vicario è stato escluso dal Tottenham e potrebbe trasferirsi alla Juventus a condizioni favorevoli. La cessione sembra possibile a causa dell'esclusione dal progetto tecnico e del prezzo di mercato ridotto. Attualmente, non ci sono ancora accordi ufficiali, ma la trattativa tra le due squadre è in corso. La situazione ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi interessati alle mosse di mercato.

Pellegrini Juve, per una rivale bianconera il capitano giallorosso è il primo obiettivo per l’estate. Le ultime Celik alla Juve, il rinnovo con la Roma è difficile ma l’Inter spinge per il terzino turco. Le ultime novità Calciomercato Juve LIVE: cresce l’ottimismo per Alisson, quali sono i campioni che il club vuole convincere col rinnovo di Spalletti e la Champions Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Pagnucco: «Playoff? Non vedo l’ora. Sono cresciuto tanto, anche grazie a Guerra» Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Vicario messo alla porta dal Tottenham: può arrivare a prezzo di saldo. Tutti i dettagli Zirkzee proposto alla Juventus, può arrivare a prezzo di saldo: Comolli e Ottolini tentati. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Zirkzee proposto alla Juventus, può arrivare a prezzo di saldo: Comolli e Ottolini tentati dall’olandese che vuole tornare... Vicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera. Le ultime sul prezzo fissato dal TottenhamVicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera. Temi più discussi: La Juventus fiuta il colpo a zero dalla Spagna: nel mirino Chuki; Juve, se Bastoni non va al Barcellona può cambiare il mercato in difesa: lo strano intreccio con l'Inter; Randal Kolo Muani chiama la Juventus: la verità sul ritorno e la richiesta del Psg; Juventus, sogno Lewandowski possibile a una condizione: la situazione. Juventus, Spalletti firma il rinnovo: Elkann interviene in prima persona. Ma il futuro di Lucio passa dal mercatoJuventus, Spalletti firma il rinnovo: stavolta a pesare è la volontà di Elkann. Ma il futuro di Lucio passa dal mercato ... sport.virgilio.it Vicario, Inter in prima fila, la Juve ci pensaL’Inter avrebbe intensificato i contatti per Guglielmo Vicario, portiere attualmente in forza al Tottenham Hotspur. Il profilo dell’estremo difensore italiano ... tuttojuve.com #Calciomercato, @NicoSchira: " @acmilan e @juventusfc alla finestra per @lewy_official". La situazione - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Juventus #Juve #Lewandowski #transfers x.com Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Torino, la Juventus si sarebbe mossa per Alisson avviando anche i primi contatti con l'entourage dell'estremo difensore del Liverpool La squadra mercato bianconera avrebbe già incassato un'iniziale apertur - facebook.com facebook