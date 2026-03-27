In un quartiere residenziale, alcune persone vivono in strada ai piedi di un edificio, dove hanno sistemato un letto matrimoniale tra i pilastri. Accanto al letto sono stati collocati un idrante e vari oggetti, tra cui bottiglie. La presenza di queste persone ha provocato tensioni con i residenti della zona.

Un letto matrimoniale sistemato tra i pilastri, l’idrante usato come comodino e tutt’intorno bottiglie e altri oggetti. È così che un uomo e una donna hanno trasformato uno spazio condominiale - e quindi di proprietà privata - nella propria abitazione. Un letto matrimoniale sistemato tra i pilastri, l’idrante usato come comodino e tutt’intorno bottiglie e altri oggetti. È così che un uomo e una donna hanno trasformato uno spazio condominiale — e quindi di proprietà privata — nella propria abitazione. In via Ubaldo Montelatici, nel quartiere di Rifredi, i residenti, da circa un anno e mezzo, non si sentono più sicuri a entrare o uscire dal garage della palazzina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Vivono in strada ai piedi del condominio, tensione con i residenti del quartiere

Articoli correlati

Leggi anche: Città del futuro, parola ai residenti: "Saranno loro a indicarci la strada"

Rissa invade la hall affollata del teatro Condominio: tensione a GallarateGallarate (Varese) – La criminalità giovanile è un problema sempre più serio a Gallarate, con cittadini e commercianti in allarme.

Approfondimenti e contenuti su Vivono in strada ai piedi del...

Discussioni sull' argomento Welfare, rilevazione Istat sulle persone senza dimora; Senza dimora, oltre 10mila nelle metropoli italiane. Giambusso (Caritas Sicilia): Incentivare le politiche di contrasto alla povertà; A Roma vivono oltre 2.600 senza dimora. Quasi la metà passa giorno e notte per strada; A Genova 803 persone senza fissa dimora. Il Comune apre il Caldo Riparo: cosa è.

Prendi il tuo palazzo. Se ci vivono più di 178 persone, hai appena superato la popolazione di Roccafiorita — comune in provincia di Messina, capoluogo di se stesso, luogo reale e censito dallo Stato italiano. Non è un borgo abbandonato, non è un rudere. È - facebook.com facebook

Alla Riserva naturale regionale @FoceIsonzo - Isola della Cona vivono gli splendidi cavalli Camargue, simbolo di armonia tra paesaggio e biodiversità nel cuore del #FVG. © Matteo De Luca e Silvano Candotto x.com