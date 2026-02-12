Bettola residenti ancora preoccupati per la strada che porta a Generesso

A Bettola, i residenti di Generesso continuano a vivere con l’ansia. Non si fidano dei lavori fatti dal Comune per sistemare la strada comunale. Temono che non siano abbastanza sicuri e chiedono interventi più efficaci. La preoccupazione resta alta, anche dopo gli ultimi interventi.

A Generesso di Bettola, una piccola frazione valnurese, i residenti non sono convinti dei lavori effettuati dal Comune di Bettola per garantire il passaggio lungo la strada comunale. «L’intervento è stato effettuato utilizzando legname e sta già venendo giù tutto: il terreno crolla alle prime piogge. Continuiamo a segnalare la situazione al Comune di Bettola, sperando in un intervento risolutivo che, per ora, non si vede», fa sapere una residente. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

