Alberi di via Basile a rischio per il tram il Consiglio chiede soluzioni alternative all' abbattimento

Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che chiede di trovare soluzioni alternative all’abbattimento di circa 250 ficus di via Ernesto Basile, tutelando così gli alberi. La richiesta riguarda il progetto della linea C del tram, che prevede di rimuoverli. La decisione è arrivata in seguito a una discussione sull’impatto del nuovo tracciato sulla via.

Approvato un ordine del giorno, votato quasi all'unanimità (una sola astensione). Le opposizioni: "Sindaco e Giunta riconoscano il valore paesaggistico, ecologico e sociale dello storico filare di ficus" Si riaccendono le speranze per il filare di ficus di via Ernesto Basile. Il Consiglio comunale ha approvato oggi un ordine del giorno che chiede la tutela dei 250 alberi e invita l’amministrazione a individuare “soluzioni alternative al progetto della linea C del tram che ne prevede l’abbattimento”. A renderlo noto sono i consiglieri del Pd (Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi), del Movimento 5 Stelle (Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli), di Avs (Giambrone e Mangano), di Oso (Argiroffi e Forello), del Gruppo misto (Carmelo Miceli e Giaconia) e Franco Miceli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo rischia di perdere 250 alberi storici, il nuovo tram potrebbe far sparire il corridoio verde di via BasileOltre 250 alberi, almeno quarant'anni di vita e un pezzo di città che rischia di scomparire.

Alberi a rischio crollo. Iniziato l’abbattimento al Parco del Popolo di quattro plataniSono iniziati nella mattinata di ieri i lavori per l’abbattimento di alcune essenze, "risultate a rischio crollo durante la fase di monitoraggio del...

Alberi di via Basile a rischio per il tram, opposizioni sulle barricate: Patrimonio irrinunciabileE' l'esponente di Oso Giulia Argiroffi a rilanciare la battaglia per salvare i 215 esemplari di ficus presenti su via Basile e che, a breve, potrebbero lasciare il posto ai lavori per la linea C del ... ilsicilia.it

Nuova linea del Tram al posto degli alberi in via Basile, mobilitazione dei palermitaniGli alberi di via Ernesto Basile a Palermo non si toccano. E’ lo slogan con il quale un gruppo di palermitani, comitati e associazioni si sono riuniti nella scuola Giovanni […] ... blogsicilia.it

