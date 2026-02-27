Due vittime e una quarantina di feriti il bilancio del tram deragliato a Milano

Questo pomeriggio a Milano, in viale Vittorio Veneto, un tram della Linea 9 è deragliato, provocando due vittime e circa quaranta feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale di emergenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno gestendo la situazione e soccorrendo i feriti.

MILANO (ITALPRESS) – Sono due le vittime del deragliamento del tram della Linea 9 avvenuto questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano. Come confermato dal sindaco Beppe Sala, si tratta di un 66enne residente ad Abbiategrasso, investito dal mezzo impazzito; mentre il secondo sarebbe un immigrato residente a Milano che si trovava a bordo del tram e che era stato trasportato in ospedale in codice rosso in arresto cardiaco. Deraglia tram a Milano: due i morti e una quarantina i feriti. La Procura indaga per omicidio colposoMILANO – Si aggrava il bilancio del deragliamento del tram della linea 9, a Milano, avvenuto oggi, 27 febbraio 2026, intorno alle 4 nel pomeriggio. Milano, i testimoni: «Andava a velocità elevatissima, poi il botto e il fumo»Milano Salgono a due i morti dell'incidente che ha visto coinvolto un tram deragliato in centro a Milano. Lo ha confermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. «È deceduto anche un altro dei feriti. Due morti e 39 feriti: è il tragico bilancio del deragliamento di un tram a Milano, in viale Vittorio Veneto. Le vittime sono un pedone di 60 anni e un passeggero del mezzo. Si indaga per omicidio colposo; tra le ipotesi un malore del conducente.