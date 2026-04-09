Via Corsica voragine e lavori complessi | per la riapertura occorre più tempo

A via Corsica si sono verificati lavori complessi a causa di una voragine nel manto stradale, che ha portato alla chiusura temporanea della strada. La questione è stata discussa in consiglio comunale in seguito a un'interrogazione presentata da un consigliere, alla quale ha risposto l'assessore ai lavori pubblici. Non sono stati ancora definiti i tempi di riapertura, poiché i lavori sono ancora in corso.

Il cedimento del manto stradale di via Corsica è approdato in consiglio comunale attraverso un'interrogazione presentata da Valeriano Vacalebre, alla quale ha risposto l'assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante. Il consigliere di Fratelli d'Italia ha chiesto alla giunta informazioni sulle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Cantiere post-frana in via S. Giuseppe, lavori a tempo record: comunicata data della riaperturaL’assessore ai lavori pubblici e protezione civile Francesco Zuccherini ha ufficialmente comunicato che sono in via di conclusione i lavori per la... Strada chiusa per voragine, Marcello (FdI) interroga: "La Regione solleciti sui tempi di riapertura"Capire qual è lo stato attuale dei lavori in via Ponte a Ponte Verucchio, in provincia di Rimini, e quando riaprirà la strada. Temi più discussi: Voragine in via Corsica, ispezioni in corso a 5 metri di profondità: la strada resta chiusa; Voragine in via Corsica: strada chiusa e traffico deviato; La voragine di via Corsica, da mercoledì i lavori. Cedimento nel cunicolo, intervento complesso; Voragine in via Corsica, almeno un mese di lavori per il ripristino: strada chiusa ma si passa sui controviali. Voragine in via Corsica, si complica il ripristino. Ferrante: Servono due mesi di lavoriGenova. Sono destinati ad allungarsi i tempi per la riapertura di via Corsica, da lunedì scorso chiusa al traffico per una voragine comparsa a centro strada a causa del cedimento di un cunicolo della ... liguria24.it Voragine in via Corsica a Genova, il Comune: Stimato un mese di lavoriL'assessore alle Manutenzioni Massimo Ferrante: Cercheremo come assessorato di dare meno disagio possibile alle persone e di riaprire la viabilità usando ... ilsecoloxix.it Il crollo di via Corsica e la lunga chiusura aprono una riflessione legittima tra molti abitanti di Carignano, che temono che i lavori del tunnel previsto sotto la collina possano causare enormi problemi alle abitazioni e alle strade - facebook.com facebook Genova, via Corsica chiusa un mese. L’assessore Ferrante: “A rischio anche l’adunata degli alpini” x.com