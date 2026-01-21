Strada chiusa per voragine Marcello FdI interroga | La Regione solleciti sui tempi di riapertura

La strada di via Ponte a Ponte Verucchio, in provincia di Rimini, rimane chiusa a causa di una voragine. Marcello di Fratelli d’Italia ha interrogato la Regione per conoscere lo stato dei lavori e i tempi previsti per la riapertura. È importante avere informazioni chiare e aggiornate per garantire la sicurezza e la mobilità dei cittadini coinvolti.

Capire qual è lo stato attuale dei lavori in via Ponte a Ponte Verucchio, in provincia di Rimini, e quando riaprirà la strada. A chiederlo con un'interrogazione alla Regione è Nicola Marcello, consigliere di Fratelli d'Italia, partendo dal fatto che il 7 novembre scorso in quel luogo si è.

