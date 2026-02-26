Cantiere post-frana in via S Giuseppe lavori a tempo record | comunicata data della riapertura

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza di via San Giuseppe dopo la frana che ha interessato l’area nelle ultime settimane. L’intervento, avviato immediatamente, sta procedendo con tempi rapidi e si avvicina alla conclusione. La data di riapertura è stata comunicata, segnando un passo importante per la riqualificazione del quartiere. La strada sarà presto di nuovo accessibile alla circolazione.