Partono le asfaltature e via Monti Lessini chiude al traffico

Da oggi, martedì 10 marzo, via Monti Lessini nel quartiere di San Michele a Verona è stata chiusa al traffico per lavori di asfaltatura. La strada sarà interessata dai lavori per tutta la giornata e la chiusura riguarda l’intera via. La riapertura è prevista nel tardo pomeriggio, una volta completate le operazioni di asfaltatura.

Divieto di sosta e di transito in tutta la strada per 5 giorni, dopo l'intervento dei mesi scorsi di Acque Veronesi di sostituzione e riammodernamento delle reti acquedottistiche della zona Da oggi, martedì 10 marzo, via Monti Lessini, nel quartiere di San Michele a Verona, resterà chiusa al traffico per lavori di asfaltatura del manto stradale. Per la durata di 5 giorni saranno istituiti il divieto di sosta e di transito in tutta la via. Nei mesi scorsi Acque Veronesi aveva provveduto ad un capillare intervento di sostituzione e riammodernamento delle reti acquedottistiche della zona. Sarà comunque garantito l'accesso ai residenti nella via.