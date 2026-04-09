Meloni alle opposizioni | Sgomberato il campo dalle polemiche vi sfido sulla vera politica – Il video

Il 9 aprile 2026, in un messaggio rivolto alle opposizioni, il premier ha affermato che le polemiche sono state eliminate e ha sfidato gli altri a confrontarsi sulla politica vera. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, senza approfondimenti sui contenuti specifici delle sue affermazioni. La dichiarazione si inserisce nel contesto di un discorso più ampio sulla situazione politica attuale.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Sgomberato il campo, colleghi, vi sfido sulla politica, sulla vera politica. Vi sfido a un dibattito nel merito. Nel merito della crisi internazionale, nel merito dei rischi per l’approvvigionamento energetico, nel merito di un'Europa che non riesce a recuperare una rilevanza reale, nel merito di come mettere l’economia al riparo in un mondo sempre più caotico. Nel merito delle risorse, dove prenderle e dove metterle. Parliamo delle soluzioni, vediamo chi ne ha. Perché lo scenario che abbiamo di fronte non consente più a nessuno di cavarsela dicendo che è tutta colpa della Meloni. Finanche l’aumento mondiale del prezzo del petrolio", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera durante l'informativa sull'azione del Governo. 🔗 Leggi su Open.online Meloni, sgomberato il campo da polemiche vi sfido sulla politica vera"La maggioranza è solida e coesa" e sono "orgogliosa dei vicepremier Tajani e Salvini". Meloni alla Camera: “Governo c’è fino alla fine, non scappo”. E alle opposizioni: “Vi sfido”Referendum, politiche di governo, riforme, posizione politica troppo pro Usa rispetto alle grandi crisi internazionali. Meloni alle opposizioni: Sgomberato il campo dalle polemiche vi sfido sulla vera politica Si parla di: Meloni in Parlamento: 'In Iran sfiorato il punto di non ritorno'. Meloni alle opposizioni: Sgomberato il campo dalle polemiche vi sfido sulla vera politica(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Sgomberato il campo, colleghi, vi sfido sulla politica, sulla vera politica. Vi sfido a un dibattito nel merito. Nel ... affaritaliani.it Meloni sfida le opposizioni. Schlein, fatto nulla in 4 anniUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it