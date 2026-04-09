Meloni alla Camera | Governo c’è fino alla fine non scappo E alle opposizioni | Vi sfido

Durante un intervento alla Camera, il presidente del Consiglio ha affermato che l’attuale governo rimarrà in carica fino alla fine della legislatura, respingendo eventuali ipotesi di dimissioni. Ha inoltre rivolto un invito alle opposizioni, sfidandole a confrontarsi sui temi di politica interna e internazionale, tra cui il referendum, le riforme e le scelte di politica estera considerate vicine agli Stati Uniti rispetto alle crisi globali.

Referendum, politiche di governo, riforme, posizione politica troppo pro Usa rispetto alle grandi crisi internazionali. Accusandola di “fallimento totale” su tutta la linea, le opposizioni la aspettano al varco. Ed è la prima volta cheGiorgia Melonitorna a parlare in pubblico dopo la sconfitta referendaria di argomenti politica interna. Il presidente del Consiglio riferisce allaCamera, e a replicarle sono Elly Schlein e Giuseppe Conte. Ci si chiedeva se ci sarebbe stato un colpo di scena, anche se più improbabile, o una più prevedibile rivendicazione di quanto di buono fatto dal suo governo e l’assicurazioneche si andrà avanti fino a fine legislatura, “completando il nostro programma, come mai prima era accaduto“, con un record di durata a cui il premier tiene particolarmente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Da Meloni "un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida, ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all'opposizione, vi accontenteremo. Se non - facebook.com facebook

"Ho tanti difetti meno uno: io non scappo, sono abituata a mettere la faccia sulle responsabilità". Sono le parole della premier Giorgia Meloni a @Montecitorio. Inizia così il suo discorso, per poi partire dal risultato del referendum sulla riforma della giustizia, riba x.com