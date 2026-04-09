Vi chiedo scusa per la mia leggerezza e per la mia ignoranza | le scuse di Gerry Scotti per la battuta sugli insegnanti di sostegno

Durante la puntata de La Ruota della Fortuna trasmessa il 7 aprile, il conduttore ha rivolto un messaggio di scuse pubbliche riguardo a una battuta sugli insegnanti di sostegno. La frase, pronunciata nei giorni precedenti durante la stessa trasmissione, ha suscitato reazioni e richieste di chiarimento. Scotti ha espresso rammarico per aver mostrato leggerezza e ignoranza in quel momento, chiedendo scusa per le parole usate.

Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda martedì 7 aprile, Gerry Scotti ha dedicato un momento della trasmissione per scusarsi pubblicamente a seguito di un’infelice uscita sugli insegnanti di sostegno, pronunciata nei giorni precedenti all’interno del medesimo quiz preserale. La vicenda, che aveva sollevato un’immediata ondata di indignazione sul web e tra gli addetti ai lavori, si è chiusa con le scuse dirette del presentatore, arrivate prima tramite i suoi canali social e successivamente ribadite davanti alle telecamere. Ma andiamo con ordine. La polemica ha avuto origine durante la fase di presentazione di una concorrente del programma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: “Ho sbagliato”La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 7 aprile si è aperta in una maniera inusuale per un game show del preserale.

Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: “Non intendevo mancare di rispetto”Una battuta pronunciata da Gerry Scotti durante una puntata de La Ruota della Fortuna ha riacceso il dibattito sul riconoscimento degli insegnanti di...

Temi più discussi: Gerry Scotti chiede scusa agli insegnanti di sostegno e alle famiglie: Ho sbagliato; Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: Ho sbagliato; Dovete accettare quello che passa il convento, lo scivolone di Gerry Scotti sugli insegnanti di sostegno; Gerry Scotti si scusa per la battuta sugli insegnanti di sostegno: Ho sbagliato.

Vi chiedo scusa, sono un ignorante Gerry Scotti si scusa in diretta dopo le sue paroleGerry Scotti si scusa per il suo commento sugli insegnanti di sostegno, riaccendendo il dibattito sull'importanza dell'inclusione scolastica ... bigodino.it

Sono un ignorante, le scuse di Gerry Scotti: ecco cos'ha dettoLe scuse pubbliche di Gerry Scotti dopo le critiche per le sue parole sugli insegnanti di sostegno e le reazioni suscitate sui social. notizie.it

“Vi chiedo scusa per la mia leggerezza”. Lo scivolone di Gerry Scotti sugli insegnanti di sostegno. Ieri le scuse in diretta, ma cosa è successo nelle puntate precedenti a La Ruota della fortuna https://fanpa.ge/k3syH - facebook.com facebook

Le donne della Bibbia dominano la serata di Pasqua. De Martino meglio di Gerry Scotti x.com