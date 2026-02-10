Germania e Italia frenano la Francia | a Bruxelles vertice sulla difesa e stop al progetto caccia FCAS

A Bruxelles, Germania e Italia hanno deciso di fermare il progetto di caccia FCAS, il sistema di combattimento aereo del futuro di Parigi. I leader di Berlino e Roma si sono riuniti d’urgenza e hanno preso questa decisione, bloccando così la collaborazione con la Francia su un’industria militare molto importante. La tensione tra i paesi si fa sentire e ora la Francia si trova isolata su questo progetto.

Un vertice improvvisato tra i leader di Germania e Italia, convocato nella capitale belga, ha segnato una svolta nelle relazioni con la Francia, culminando in una frizione aperta e nel blocco del programma FCAS (Future Combat Air System), il progetto di sviluppo di un caccia di nuova generazione promosso da Parigi. La decisione di Berlino di ritirarsi dal programma, unitamente alla convocazione del vertice ristretto, evidenzia una crescente divergenza di vedute tra Roma e Berlino da un lato e Parigi dall'altro, preludio a possibili tensioni nel prossimo summit europeo. La giornata di giovedì mattina si è aperta con una convocazione a sorpresa.

