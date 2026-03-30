Mirabella Eclano entra in Cantiere Città

Mirabella Eclano è stata inserita nel progetto Cantiere Città, promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali. Il programma si rivolge alle città finaliste in corsa per diventare Capitale italiana della Cultura 2028, con l’obiettivo di migliorare le competenze progettuali e valorizzare il patrimonio locale. La partecipazione riguarda le aree coinvolte nel percorso di candidatura.

Mirabella Eclano (AV) entra in Cantiere Città, il percorso di rafforzamento delle competenze progettuali che il Ministero della Cultura e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali riservano alle finaliste candidate a Capitale italiana della Cultura 2028 per valorizzare i progetti del dossier e consolidare le relazioni avviate. In una dichiarazione pubblica, il Sindaco della città irpina che ha rappresentato la Campania, Giancarlo Ruggiero, riconosce il contributo qualificato e appassionato del Direttore artistico Francesco Cascino, del team e della community di Art Thinking Project e di SEF Consulting, che hanno lavorato... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Mirabella Eclano entra in Cantiere Città Articoli correlati Leggi anche: Capitale della Cultura 2028, delusione per Mirabella Eclano: Ancona è la città scelta Ieri in Campania: Capitale italiana della cultura, Benevento-Pietrelcina e Città Caudina escluse. Mirabella Eclano in finaleAvellino – C’è anche Mirabella Eclano tra le dieci città finaliste per il titolo di “Capitale italiana della cultura” 2028.