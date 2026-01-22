Pro Vasto – Ovidiana Sulmona | vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia dell’Aquila

Per l'incontro di calcio tra Pro Vasto e Ovidiana Sulmona, in programma domenica 25 gennaio allo stadio “Aragona” di Vasto, è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia dell’Aquila. Questa misura mira a regolamentare l'accesso all’evento, garantendo il rispetto delle normative vigenti. La vendita sarà riservata esclusivamente ad altre aree, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e pubblico.

Vietata anche la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia dell'Aquila per l'incontro di calcio Pro Vasto – Ovidiana Sulmona, valevole per il campionato regionale di Eccellenza, in programma domenica 25 gennaio prossimo allo stadio "Aragona" di Vasto.Il provvedimento è stato emesso dal.

