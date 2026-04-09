Verifica della maggiore età e siti porno il Tar limita l’obbligo per i siti esteri

Il Tar del Lazio ha deciso che l’obbligo di verificare l’età degli utenti sui siti pornografici, previsto dal regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), non si applica alle grandi piattaforme con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea. La misura era stata introdotta in conformità con il Decreto Caivano e mira a proteggere i minori online. La decisione riguarda esclusivamente i siti con sede legale in Italia, escludendo quelli esteri.

Il Tar del Lazio ha stabilito che l’obbligo di verifica dell’età per i siti pornografici, previsto dal regolamento Agcom in attuazione del Decreto Caivano, non può essere applicato alle grandi piattaforme con sede in altri Paesi Ue. La pronuncia accoglie in parte il ricorso di Aylo (Cipro), che gestisce Pornhub, YouPorn e RedTube. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Verifica età, scatta l’obbligo per i grandi siti porno (ma molti sono accessibili)Dal primo febbraio sono entrati in vigore gli obblighi di verifica dell’età degli utenti per i gestori di siti e piattaforme che diffondono online... La maggior parte dei siti porno non si è adeguata all’obbligo di verifica dell’etàEntro domenica primo febbraio i siti porno avrebbero dovuto introdurre un sistema di verifica dell’età per impedire l’accesso ai minorenni... Temi più discussi: La verifica dell’età in rete non solo non protegge i minori, ma ci mette tutti a rischio; Verifica età online, primi siti per adulti bloccati in Italia senza SPID ma le grandi piattaforme sono accessibili; Il porto di strumenti da taglio; Identità digitale a 14 anni, verso stretta sui social: ecco il primo passo per la verifica dei profili, cosa cambia. Le nuove regole AGCOM per la verifica della maggiore età degli utenti online in ItaliaI siti che offrono contenuti vietati ai minorenni dovranno implementare una nuova soluzione di verifica della maggiore età degli utenti in Italia. L'AGCOM ha definito le modalità tecniche e approvato ... hwupgrade.it Accesso ai siti pornografici: il sistema italiano per la verifica della maggiore età. Scartato lo SPIDCome noto, prossimamente in Italia sarà obbligatoria la verifica dell'età per accedere ai siti pornografici. Il sistema, introdotto da AGCOM, esclude l'uso dello SPID poiché non garantisce il doppio ... hwupgrade.it LabTv. . L'attività di verifica della Prefettura di Avellino sulle società che partecipano agli appalti pubblici in Irpinia non si ferma, anzi... E dopo l'interdittiva antimafia ad una società del gruppo Marinelli, che lavora nel campo dell'edilizia, il prefetto Rossana Rifle - facebook.com facebook Sopralluogo del Capo Dipartimento Ciciliano per una prima verifica dei danni causati dal #maltempo in Abruzzo, Molise e Puglia x.com