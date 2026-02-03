La scadenza imposta dall’Agcom per la verifica dell’età sui siti porno è passata da giorni, ma molte piattaforme famose non hanno ancora aggiornato le loro procedure. Gli utenti continuano ad accedere senza controlli evidenti, e le autorità si preparano a intervenire. La situazione resta invariata, e il rischio di accesso ai contenuti da parte di minorenni rimane alto.

Entro domenica primo febbraio i siti porno avrebbero dovuto introdurre un sistema di verifica dell’età per impedire l’accesso ai minorenni dall’Italia, ma la maggior parte non l’ha ancora fatto. La scadenza riguardava 45 siti con sede giuridica negli stati dell’Unione Europea che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) aveva individuato in una lista pubblicata a fine ottobre: di questi, l’unico tra quelli più conosciuti e frequentati ad essersi adeguato è Onlyfans. Altri, come YouPorn e Pornhub, non hanno ancora introdotto un sistema di verifica dell’età. Finora per dimostrare di essere maggiorenni agli utenti bastava cliccare su un tasto in cui autocertificavano di avere più di 18 anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La maggior parte dei siti porno non si è adeguata all’obbligo di verifica dell’età

Approfondimenti su Siti Porno

Ultime notizie su Siti Porno

