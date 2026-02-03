La maggior parte dei siti porno non si è adeguata all’obbligo di verifica dell’età

Da ilpost.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scadenza imposta dall’Agcom per la verifica dell’età sui siti porno è passata da giorni, ma molte piattaforme famose non hanno ancora aggiornato le loro procedure. Gli utenti continuano ad accedere senza controlli evidenti, e le autorità si preparano a intervenire. La situazione resta invariata, e il rischio di accesso ai contenuti da parte di minorenni rimane alto.

Entro domenica primo febbraio i siti porno avrebbero dovuto introdurre un sistema di verifica dell’età per impedire l’accesso ai minorenni dall’Italia, ma la maggior parte non l’ha ancora fatto. La scadenza riguardava 45 siti con sede giuridica negli stati dell’Unione Europea che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) aveva individuato in una lista pubblicata a fine ottobre: di questi, l’unico tra quelli più conosciuti e frequentati ad essersi adeguato è Onlyfans. Altri, come YouPorn e Pornhub, non hanno ancora introdotto un sistema di verifica dell’età. Finora per dimostrare di essere maggiorenni agli utenti bastava cliccare su un tasto in cui autocertificavano di avere più di 18 anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

la maggior parte dei siti porno non si 232 adeguata all8217obbligo di verifica dell8217et224

© Ilpost.it - La maggior parte dei siti porno non si è adeguata all’obbligo di verifica dell’età

Approfondimenti su Siti Porno

Siti porno, scatta l’obbligo di verifica dell’età: ecco come funziona in Italia e in Europa

Siti porno, scatta l’obbligo della verifica dell’età. Come funziona (e tutte le incognite)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Siti Porno

Argomenti discussi: Alexandre Edelmann: La maggior parte delle ragioni per cui la Svizzera gode di una buona immagine nel mondo non sono scomparse; La BCE ridurrà i tassi di interesse a febbraio?; Saks chiuderà la maggior parte dei negozi Saks Off fifth poiché il rivenditore in bancarotta taglia i costi; Linfoma mantellare ricaduto/refrattario, efficacia promettente e buona tollerabilità con sonrotoclax. #ASH25.

La maggior parte dei fondi sovrani non realizza buone performance. Ma Trump ne vuole creare unoCon le partecipazioni in Intel e Mp Materials, il presidente Usa sembra voler dare vita a un fondo sovrano. Ma gli esperti mettono in guardia: il controllo politico potrebbe ostacolare crescita e ... milanofinanza.it

Fact checking: la maggior parte dei rifugiati in Europa è di fede musulamana?Un esponente del partito di estrema destra portoghese Chega ha sostenuto che l'85% dei rifugiati sarebbe di fede musulmana. Dati alla mano quest'affermazione non sembra vera Un politico del partito ... it.euronews.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.