Dal primo febbraio, i gestori di siti e piattaforme di contenuti porno devono verificare l’età degli utenti, seguendo nuove regole europee. Tuttavia, diversi portali noti non si sono ancora adeguati alle disposizioni, lasciando molti utenti ancora accessibili senza controlli. La verifica dell’età diventa obbligatoria, ma non tutti rispettano ancora le nuove regole.

Dal primo febbraio sono entrati in vigore gli obblighi di verifica dell’età degli utenti per i gestori di siti e piattaforme che diffondono online contenuti pornografici stabiliti in un Paese membro diverso dall’Italia ma alcuni tra i portali più noti che diffondono contenuti hard non si sono ancora adeguati. In base all’articolo 13-bis del decreto Caivano (decreto legge n. 1232023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1592023) e alle disposizioni adottate dall’Agcom (delibera n. 9625CONS), relativamente all’adozione di sistemi di age verification, i gestori di siti web e le piattaforme di condivisione di video stabiliti in Italia e quelli con sede fuori dall’Unione europea devono conformarsi alla normativa dal 12 novembre 2025; i gestori di siti web e le piattaforme di condivisione di video stabiliti in un Paese dell’Unione europea diverso dall’Italia devono conformarsi dal primo febbraio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Verifica età, scatta l'obbligo per i grandi siti porno (ma molti sono accessibili)

