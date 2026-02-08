Il Comune di Perugia cerca un partner per rilanciare l’unico osservatorio astronomico della regione. La giunta ha approvato una delibera che permette di usare il sistema Art Bonus per finanziare i lavori di riqualificazione. Ora si cerca qualcuno disposto a investire per migliorare la struttura e renderla più accessibile ai visitatori.

Il Comune cerca un partner per riqualificare l’unico osservatorio astronomico dell’Umbria. La notizia si apprende dalla deliberazione di giunta comunale con cui si da il via libera per l’attivazione dell’ Art Bonus. L’osservatorio astronomico comunale di Foligno è ospitato nella Torre dei Cinque Cantoni, un’antica architettura militare difensiva di proprietà del Comune che caratterizza l’area urbana a nord della città. Con apposita convenzione sottoscritta a gennaio 1999 il Comune ha affidato la gestione all’associazione astronomica Antares Aps, una associazione senza scopo di lucro che opera nel territorio dal 1995 con importanti iniziative di divulgazione scientifica nel campo dell’astronomia, gestione e coordinamento osservatori e laboratori astronomici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Osservatorio astronomico. Il Comune cerca partner per la riqualificazione

