Una nuova proposta narrativa entra nel catalogo della casa editrice veneziana wetlands, che si distingue per aver inserito nel proprio catalogo il primo romanzo della collana. Il libro, intitolato Venezia, millefiori, combina elementi di narrativa contemporanea con ambientazioni che collegano Tokyo alla Laguna. La pubblicazione segna l’inizio di una collana dedicata a storie che uniscono diverse atmosfere e ambientazioni, senza rinunciare alla tradizione editoriale del settore.

La casa editrice veneziana wetlands introduce la narrativa contemporanea nel proprio catalogo con l'uscita di Venezia, millefiori, il primo romanzo della collana. L'opera, firmata dalla scrittrice giapponese Ryoko Sekiguchi, raggiungerà le librerie venerdì 10 aprile attraverso una traduzione italiana curata da Giampiero Massano, partendo dal testo precedentemente pubblicato in Francia. Un ponte culturale tra Tokyo e la Laguna Il debutto letterario di Sekiguchi nasce da un percorso durato due ann . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia e i segreti botanici: il nuovo romanzo che unisce Tokyo alla Laguna

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9/4/26. “DALLE DONNE COSTITUENTI AL DIRITTO DI VOTO” A MESTRE (CIPRESSINA): INIZIATIVA OGGI GIOVEDÌ 9 APRILE 2026 ALLE 15 CON LA FNP CISL DI VENEZIA (vedi nota ufficiale in FB) x.com

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