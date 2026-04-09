A Venezia, tra Mestre e il centro storico, sono stati affissi 120 manifesti dalla Lega. La campagna si concentra sulla opposizione alla costruzione di una moschea in zona. Le affissioni sono state fatte nell’ambito di una strategia elettorale. La questione riguarda la presenza di un luogo di culto non autorizzato. La scelta di installare i manifesti ha provocato reazioni e commenti nella città.

La Lega ha dato il via a una campagna elettorale aggressiva tra Mestre e il centro storico di Venezia, installando 120 manifesti per opporsi alla creazione di un luogo di culto. L’iniziativa si inserisce nel percorso verso le votazioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026. L’operazione di affissione è iniziata durante la notte di giovedì 9 aprile 2026 e proseguirà nelle ore successive. Il bersaglio della protesta è l’edificio dell’ex segheria Rosso, situato in via Giustizia, dove si vorrebbe realizzare la moschea. Sergio Vallotto, che ricopre i ruoli di segretario provinciale del partito e vicesindaco di Venezia, ha chiarito che l’obiettivo non è colpire la fede islamica o i cittadini bengalesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, 120 manifesti della Lega contro la moschea abusiva

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