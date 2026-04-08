Venezia la Lega affigge manifesti contro la moschea Ma il centrodestra è diviso
A Venezia e Mestre sono stati affissi circa 120 manifesti con lo slogan «No moschea, vota Lega», evidenziando una forte presa di posizione contro il progetto di una nuova moschea in via Giustizia nell'ex segheria Rosso. La campagna elettorale del partito di centrodestra si concentra in gran parte sulla questione, mentre all’interno del centrodestra si registrano differenze di opinioni riguardo alla posizione adottata.
«No moschea, vota Lega». 120 manifesti affissi tra Venezia e Mestre chiariscono una volta in più che la campagna elettorale del partito di Matteo Salvini punterà moltissimo sullo stop al progetto della nuova moschea di via Giustizia nell'ex segheria Rosso. Una campagna elettorale che si rivolge. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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