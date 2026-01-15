Annettiamo Cortina l’idea del Trentino-Alto Adige e i nuovi confini La reazione dell’assessore veneto

In Trentino-Alto Adige, il senatore della Südtiroler Volkspartei, Meinhard Durnwalder, ha presentato due disegni di legge per ampliare i confini regionali, coinvolgendo anche comuni di Lombardia e Veneto, tra cui Cortina d’Ampezzo. Questa proposta ha suscitato reazioni tra gli esponenti regionali, evidenziando le tensioni legate alle questioni di territorio e identità tra le diverse aree interessate.

In Trentino-Alto Adige il senatore della Südtiroler Volkspartei, il potente partito locale che rappresenta gli interessi dei gruppi linguistici tedesco e ladino, Meinhard Durnwalder ha depositato due disegni di legge che puntano ad ampliare i confini regionali, coinvolgendo comuni oggi in Lombardia e Veneto, arrivando a mettere gli occhi su Cortina d'Ampezzo. Una mossa che non piace a molti ma che viene giustificata con la tutela della cultura ladina. Cosa prevedono i disegni di legge. I ddl prevedono il distacco dei comuni lombardi di Valvestino e Magasa e di Pedemonte, con la frazione di Casotto, dal Veneto, per la loro aggregazione alla Regione autonoma.

