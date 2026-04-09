L’Adige soffre e le falde scendono Neve in quota salva il bilancio idrico

Nel territorio veronese e nella regione si registra una situazione difficile per le risorse idriche, con l’Adige che mostra segni di sofferenza e le falde acquifere che scendono. La mancanza di pioggia nelle pianure ha causato una diminuzione delle riserve, mentre la neve presente in quota contribuisce a mantenere un certo equilibrio. La condizione complessiva resta complessa e richiede un monitoraggio continuo.

È complesso il quadro delle risorse idriche nel territorio veronese e nel resto della regione. La carenza di piogge in pianura viene infatti parzialmente bilanciata dalle riserve accumulate sulle montagne. Il dato emerge dalle ultime rilevazioni di Arpav, aggiornate al 31 marzo.Nel mese scorso. 🔗 Leggi su Veronasera.it Dal servizio idrico ai bonus natalizi, il report di Hermes in commissione bilancioL’amministratrice unica, Manuela Chindemi, ha illustrato bilancio, riscossione tributi, piani di recupero dell’evasione e misure di digitalizzazione... Porto: calano le merci, ma la flessibilità salva il bilancio. Soddisfazione di PisanoCarrara, 10 marzo 2026 – Il porto di Marina di Carrara chiude il 2025 consolidando gli ottimi risultati del biennio precedente e dimostrando una... Argomenti più discussi: L’Adige soffre e le falde scendono. Neve in quota salva il bilancio idrico; Le miniere del Trentino Alto Adige; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: GRILLO RIVENDICA NOME E SIMBOLO, AZIONE LEGALE CONTRO IL M5S DI CONTE. L’Adige soffre e le falde scendono. Neve in quota salva il bilancio idricoI dati Arpav di marzo 2026 confermano un deficit pluviometrico del 21% mentre tra Arcole e Bardolino si registrano i valori minimi di pioggia dell'intero Veneto ... veronasera.it Alto Adige Tv. . ALTO ADIGE TV - TG DELLE 19.00 DEL 03.04.2026 - facebook.com facebook