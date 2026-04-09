Velox il Comune incassa 2,3 milioni | Solo l' 1% dei multati fa ricorso A maggio parificazione tra approvazione e omologazione

Il Comune di Cesenatico ha comunicato che la giunta ha approvato la rendicontazione delle entrate generate dalle sanzioni amministrative del codice della strada per l'anno 2025. Secondo i dati diffusi, lo scorso anno sono stati incassati circa 2,3 milioni di euro, con solo l’1% dei multati che ha presentato ricorso. A maggio si terrà una riunione per discutere della parificazione tra approvazione e omologazione delle multe.

Il Comune di Cesenatico informa in una nota che la giunta comunale ha approvato ieri la rendicontazione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative del codice della strada per l'anno 2025. Le entrate si attestano a 3,3 milioni di euro di cui 2,3 milioni arrivano dall'autovelox presente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Polizia Locale, 106 mila sanzioni per le Ztl: solo per queste il Comune incassa 8,8 milioniBergamo rafforza e riorganizza la sicurezza: “Più controlli, più vicinanza ai cittadini”. Orban incassa l’approvazione dei leader europei anche per il veto al mega-prestitoLa leader della destra francese Marine Le Pen si è congratulata col premier ungherese Orbán per il blocco al prestito da 90 miliardi di euro...