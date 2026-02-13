Polizia Locale 106 mila sanzioni per le Ztl | solo per queste il Comune incassa 8,8 milioni

La Polizia Locale di Bergamo ha multato 106 mila veicoli nelle Ztl, causando un incasso di 8,8 milioni di euro per il Comune. La cifra si riferisce alle multe emesse solo per le violazioni delle zone a traffico limitato nel 2025. Un anno di controlli serrati, rafforzati dalla riorganizzazione del corpo e dall’uso crescente della tecnologia. La presenza nelle strade si è intensificata, soprattutto nei quartieri più sensibili. La lotta contro le infrazioni si fa più forte, con controlli mirati e numeri record.

Ancora un anno di intensa attività per la Polizia Locale di Bergamo. Il report gennaio-dicembre 2025 evidenzia un’evoluzione significativa, segnata dalla riorganizzazione del Corpo e del presidio territoriale, che si traduce in una maggiore presenza nelle strade, in particolare nei quartieri e nelle aree più sensibili, in un rafforzamento dei controlli mirati e in un utilizzo sempre più strutturato della tecnologia. “Essere dove le cose accadono”, ripetono dal comando: “Significa più prossimità con i cittadini attraverso la polizia appiedata, collaborazione consolidata con le altre Forze dell’ordine e un investimento importante su assunzioni e formazione”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su polizia locale Blitz della polizia locale di Montesilvano nei negozi alimentari etnici e kebab: sequestri e sanzioni per 8 mila euro A 75 anni scopre di avere diritto alla pensione e incassa 106 mila euro di arretrati Un uomo di 75 anni si è scoperto solo recentemente di poter ricevere la pensione. Ultime notizie su polizia locale Argomenti discussi: Roma, arriva il Velox 106: controlli istantanei su assicurazione e revisione; Mezzo milione di multe non riscosse; Genovese 75enne senza reddito ottiene la pensione mensile e 106mila euro di arretrati; DAL GIORNO 1 AGOSTO AUTOVELOX ATTIVO A CAULONIA MARINA. LIMITI VARIABILI DAI 30 AI 50 KM ORARI. Più di 80 mila contravvenzioni. La Festa di San Sebastiano: il bilancio 2025 della Polizia Locale di ArezzoArezzo, 20 gennaio 2026 – In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, il Comando di Polizia Locale di Arezzo ha tracciato il bilancio dell’attività svolta nel corso ... lanazione.it VETRO “FALSO” E IRREGOLARITÀ, MAXI SEQUESTRO DELLA POLIZIA LOCALE Controlli nei sestieri di San Marco e San Polo nell’ambito del progetto “Vetro è meglio”. La Polizia Locale ha sequestrato circa 600 articoli privi di etichettatura e indicazioni obb - facebook.com facebook