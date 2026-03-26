Orban incassa l’approvazione dei leader europei anche per il veto al mega-prestito

I leader europei hanno espresso sostegno al premier ungherese per aver bloccato un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. La leader della destra francese ha pubblicamente commentato positivamente la decisione di Orbán, congratulandosi con lui per aver esercitato il veto. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra i vari rappresentanti europei.

La leader della destra francese Marine Le Pen si è congratulata col premier ungherese Orbán per il blocco al prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina. Lo ha definito un “leader eccezionale” e insieme ad altri politici europei si è recata a Budapest per sostenerlo nella campagna elettorale per le parlamentari del 12 aprile. Una buona decisione. Secondo la Le Pen, il veto ungherese è “una buona decisione” che andrebbe presa anche da altri governi europei. Parigi stessa, spiega, non può più permettersi finanziariamente di sostenere lo sforzo bellico ucraino. Il deficit del bilancio francese è troppo elevato per impegnarsi in prestiti miliardari a un Paese devastato che non potrà restituire alcunché. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Orban incassa l’approvazione dei leader europei anche per il veto al mega-prestito Articoli correlati Veto a prestito per Kiev, Merz: Orban viola gravemente la lealtà tra gli Stati Ue – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 “Orban ha disatteso un impegno preso all'unanimità, contravvenendo a uno dei principi fondamentali della... Veto di Orban, Von der Leyen: “Garantiremo prestito a Kiev, in un modo o nell’altro”Il presidente Antonio Costa ha duramente condannato l’atteggiamento dell’Ungheria, affermando che “nessuno può ricattare le istituzioni”, mentre il...