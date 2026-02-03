Papa Leone riceve in Vaticano vittima di abusi

Ieri in Vaticano Papa Leone ha incontrato una vittima di abusi. Si tratta di un irlandese che ha studiato in un college di Dublino gestito dai missionari dello Spirito Santo. L’incontro è stato privato, senza telecamere o comunicati ufficiali. La vittima ha deciso di parlare pubblicamente solo dopo il colloquio, che si è svolto in un clima riservato.

Incontro privato, ieri in Vaticano, tra Papa Leone e una vittima di abusi: irlandese, è stato studente di un college di Dublino gestito dai missionari dello Spirito Santo.

