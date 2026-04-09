Il Papa ha incontrato gli atleti provenienti da Milano Cortina, sottolineando l'importanza dello sport come spazio di incontro. Durante l'incontro, ha affermato che la loro presenza dimostra la possibilità di pace, in un momento storico segnato da polarizzazioni, rivalità e conflitti armati. Le sue parole hanno voluto evidenziare il ruolo positivo dello sport nel promuovere valori di unità e dialogo tra le persone.

"Con la vostra presenza avete mostrato la possibilità di pace", le parole del Papa ROMA - "Nel tempo attuale, così segnato da polarizzazioni, rivalità e conflitti, che sfociano in guerre devastanti, il vostro impegno assume un impegno ancora maggiore. Lo sport può e deve diventare uno spazio di incontro. Non l'esibizione di forza, ma un esercizio di relazione. Ho voluto ricordare il valore della tregua olimpica. Con la vostra presenza avete mostrato la possibilità di pace, spezzando la logica della violenza per promuovere quella dell'incontro". Sono le parole pronunciate da Papa Leone XIV durante l'udienza con gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Leone XIV riceve gli atleti di Milano Cortina "Sport sia spazio di incontro"

Leggi anche: Gli azzurri di Milano Cortina 2026 al Quirinale: Mattarella riceve medagliati e atleti protagonisti

Papa Leone XIV riceve Ita Airways e Lufthansa: “Gli aerei siano vettori di pace, mai di guerra”Città del Vaticano, 26 marzo 2026 – Un ringraziamento per la collaborazione nei viaggi apostolici, ma anche un forte appello perché i cieli tornino a...

Temi più discussi: Domani Papa Leone XIV incontra gli atleti Azzurri; Oggi, al Quirinale, la Cerimonia di riconsegna della Bandiera al Capo dello Stato Sergio Mattarella; Busitalia Gruppo FS accompagna gli atleti olimpici di Milano-Cortina 2026 al Quirinale.

Papa Leone XIV riceve gli atleti di Milano-Cortina Avete spezzato la logica della violenzaROMA (ITALPRESS) – Nel tempo attuale, così segnato da polarizzazioni, rivalità e conflitti, che sfociano in guerre devastanti, il vostro impegno assume un impegno ancora maggiore. Lo sport può e deve ... italpress.com

Leone XIV riceve gli atleti di Milano Cortina Sport sia spazio di incontroROMA (ITALPRESS) – Nel tempo attuale, così segnato da polarizzazioni, rivalità e conflitti, che sfociano in guerre devastanti, il vostro impegno assume un impegno ancora maggiore. Lo sport può e deve ... iltempo.it

Oggi in Città del Vaticano, nella Sala Clementina, ho incontrato Papa Leone XIV insieme ad atleti, tecnici e rappresentanti del movimento olimpico e paralimpico Milano Cortina 2026. Un momento di grande valore umano e simbolico, che celebra lo sport com - facebook.com facebook

Dopo le foto con gli atleti olimpici di Milano-Cortina di ieri, Mattarella oggi ha voluto incontrare i calciatori che andranno ai mondiali x.com