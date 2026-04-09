Durante la notte, un incendio ha interessato le serre di un vivaio situato in via Barchetta a Campogalliano, causando danni significativi alle strutture. Le fiamme hanno distrutto le serre del vivaio Garden Florivivaistica, lasciando il sito gravemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessun altro dettaglio riguardo a eventuali feriti o cause dell’incendio è stato ancora reso noto.

Un violento incendio ha devastato durante la notte le strutture del vivaio Garden Florivivaistica a Campogalliano, colpendo duramente diverse serre in via Barchetta. Il rogo è divampato intorno alle 1:20 di giovedì 9 aprile 2026, costringendo i soccorsi a una battaglia continua contro le fiamme per impedire che il fuoco distruggesse l’intera proprietà. La risposta dei Vigili del Fuoco tra Modena e Carpi. Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco sono intervenue massicciamente sul sito colpito, mobilitando personale sia dalla sede centrale di Modena che dal distaccamento di Carpi. Per contrastare l’avanzata del calore, che si è concentrato con particolare intensità proprio sulle coperture delle serre, i soccorritori hanno schierato due autobotti e due autopompe serbatoio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di fuoco a Campogalliano: devastate le serre del vivaio

Vasto incendio nella notte a Campogalliano, distrutte dal fuoco le serre del Garden FlorivivaisticaUna notte di intenso lavoro per i pompieri alla periferia di Campogalliano, dove un violento incendio ha colpito il vivaio Garden Florivivaistica.

A fuoco serre e un deposito di elettrodomestici: vigili del fuoco in azioneIntervento in corso dei Vigili del fuoco a Pompei per l'incendio di alcune serre e di un vicino deposito di elettrodomestici.

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