Incendio nella notte a Giovinazzo | distrutte 3 auto parcheggiate

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26, un incendio si è sviluppato in via Verdi a Giovinazzo, in provincia di Bari, distruggendo tre auto parcheggiate nella zona. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo, ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un incendio si è verificato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 in via Verdi a Giovinazzo, in provincia di Bari. Il rogo, sviluppatosi attorno alle 2 e forse partito da un'auto parcheggiata lungo la strada, ha provocato la distruzione della vettura e di altri due mezzi nelle vicinanze.Sul.🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Devastante incendio nella notte: quattro auto distrutte dalle fiamme

Incendio nella notte in centro a Bitonto: tre auto distrutte, evacuate alcune palazzineNella notte a Bitonto si è sviluppato un incendio nel centro cittadino, che ha interessato tre auto in sosta e ha portato all’evacuazione di alcune palazzine vicine.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Verona, incendio nella notte in un palazzo: 3 persone al Pronto soccorso di cui 2 gravi; Incendio in strada nel cuore della notte: quattro auto avvolte dalle fiamme; Incendi dolosi? Tre auto distrutte nella notte ad Aritzo, Bosa e Jerzu; Incendio a Settebagni: furgone in fiamme sulla via Salaria.

Paura nella notte, garage in fiamme: danni ingenti e due vetture distrutteFONTANIVA (PADOVA) – Notte di interventi in via Cartara, dove intorno alle 02:00 del 24 febbraio si è sviluppato un incendio all’interno di un garage. L’allarme ha fatto scattare l’immediato ... nordest24.it

Paura nella notte: in fiamme l'area ristorazione di un club sportivo, una persona intossicataIncendio nella notte a Resana: fiamme in un club sportivo, intervento dei Vigili del Fuoco e una persona intossicata. nordest24.it

Incendio in un capannone edile nella notte: uomo ferito in ospedale - facebook.com facebook

#Incendio. Notte e mattinata di grande lavoro per i vigili del fuoco volontari di Avio sulla #A22, nel comune veneto di Brentino Belluno, per un tamponamento tra un furgone ed un mezzo pesante trasformatosi in un furioso incendio, purtroppo mortale. #vvftrenti x.com