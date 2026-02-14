Auto in fiamme lungo la Torino-Pinerolo | in corso le operazioni di spegnimento corsia chiusa e traffico rallentato

Un’auto si è incendiata questa mattina a Candiolo, lungo la Torino-Pinerolo, a causa di un guasto meccanico. Le fiamme hanno avvolto il veicolo e stanno ancora venendo spenti dai vigili del fuoco. La carreggiata è stata chiusa e il traffico rallenta, creando disagi agli automobilisti che percorrono quella zona.

Momenti di paura nella mattina di oggi, sabato 14 febbraio, intorno alle 10 del mattino all'altezza di Gerbole, lungo il tratto del raccordo autostradale Torino-Pinerolo, in direzione di quest'ultima. Un'auto, una Hyundai i20, ha preso fuoco mentre si trovava in marcia per motivi in fase di accertamento. A lanciare l'allarme è stato chi si trovava a bordo del mezzo, riversatosi in strada non appena ha notato le fiamme. Non risultano esserci feriti. Sul posto, per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, si trovano i vigili del fuoco, la polizia stradale Torino-Settimo e gli ausiliari Itp che hanno provveduto a chiudere al traffico la corsia per permettere l'intervento.