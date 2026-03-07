Incendio boschivo a Pieve Santo Stefano | vigili del fuoco in azione per proteggere abitazioni e azienda agricola

Nel pomeriggio si è sviluppato un incendio boschivo a Pieve Santo Stefano, in località Felcina, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza abitazioni e un’azienda agricola presenti nella zona. Le squadre di pronto intervento sono arrivate sul posto per contenere le fiamme e limitare i danni. Al momento non sono stati segnalati feriti.

Un incendio di bosco è divampato nel pomeriggio nel comune di Pieve Santo Stefano, in località Felcina, richiedendo l'immediato intervento dei vigili del fuoco. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sansepolcro, una squadra della sede centrale di Arezzo e l'elicottero del Nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo. Le operazioni si concentrano sia sul contenimento delle fiamme sia sulla messa in sicurezza dell'area.