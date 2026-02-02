Maxi tamponamento tra 15 auto in tangenziale a Modena corsia bloccata e traffico in tilt

Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Modena, lungo la SS12 in direzione Nord. Almeno 15 auto sono coinvolte nello scontro, che ha provocato il blocco totale della corsia e ha causato lunghe code nel traffico. Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti subito, ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. La strada resta chiusa mentre si cerca di liberare la carreggiata.

Maxi tamponamento sulla tangenziale di Modena SS12 in direzione Nord: almeno 15 auto coinvolte. Vigili del fuoco e polizia sul posto, nessun ferito grave.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Maxi tamponamento Modena Tamponamento a catena in tangenziale, coinvolte 15 auto e traffico in tilt Questa mattina alle otto, un tamponamento a catena ha bloccato la tangenziale di Modena tra le uscite 3 e 4, in direzione Milano. Tamponamento a catena in tangenziale, coinvolte 12 auto e traffico in tilt Questa mattina, sulla tangenziale di Modena, si è verificato un maxi tamponamento. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Maxi tamponamento Modena Argomenti discussi: MAXI TAMPONAMENTO IN TANGENZIALE: 15 AUTO COINVOLTE E TRAFFICO IN TILT; Maxi tamponamento tra Spinetta Marengo e Alessandria, 5 i veicoli coinvolti e 6 i feriti; FI-PI-LI, maxi tamponamento tra sette auto: tre persone estratte dai Vigili del Fuoco; Maxi tamponamento in A22, cinque mezzi coinvolti (con 19 persone a bordo): code e rallentamenti per oltre 6 chilometri. MAXI TAMPONAMENTO IN TANGENZIALE: 15 AUTO COINVOLTE E TRAFFICO IN TILTMattina difficile per gli automobilisti modenesi. Intorno alle 8.30, quindici vetture sono rimaste coinvolte in un grosso tamponamento a catena, tra l’uscita 3 e 4 della tangenziale in direzione Milan ... tvqui.it Maxi incidente con 15 auto coinvolte sulla tangenziale di Modena: tamponamento a catenaE’ successo questa mattina: fortunatamente un solo ferito. Chiusa temporaneamente la corsia di sorpasso e la rampa di immissione dello svincolo 3: sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per ... ilrestodelcarlino.it Maxi tamponamento in Tangenziale Nord: 15 auto coinvolte Mattinata di caos sulla SS12 a Modena. Intorno alle 08:24, un maxi tamponamento a catena ha coinvolto ben 15 veicoli all'altezza dell'uscita 3, in direzione nord. L'impatto ha bloccato completa - facebook.com facebook L'incidente è accaduto nella mattinata di oggi #Modena #incidente #RadioBruno #27gennaio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.