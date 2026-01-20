Incidente sulla Saronno–Monza | strada bloccata e traffico in tilt tra Limbiate Solaro e Milano-Meda

Un incidente sulla Saronno–Monza (ex statale 527) a Bovisio Masciago ha provocato il blocco totale della strada, causando gravi disagi al traffico tra Limbiate, Solaro e Milano-Meda. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha coinvolto due auto e sei persone, determinando una situazione di congestione e rallentamenti lungo questa importante arteria. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha avviato l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Viaggio salvavita in Maserati per i Carabinieri di Milano che hanno trasportato farmaci urgenti per. Addio a Valentino Garavani, il grande stilista morto a 93 anni. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Incidente sulla Saronno–Monza: strada bloccata e traffico in tilt tra Limbiate, Solaro e Milano-Meda Pedone investito sulla Monza-Saronno a Limbiate: due feriti, traffico in tiltQuesta mattina a Limbiate, lungo la strada Monza-Saronno, un incidente ha coinvolto un pedone investito da un motociclista. Incidente sulla Milano-Meda: traffico in tiltUn incidente sulla Milano-Meda (SS35) ha causato gravi disagi alla viabilità, con il traffico in tilt sulla carreggiata verso Milano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Incidente a Limbiate, auto nel fossato, anziano incastrato; Scontro frontale laterale sulla Saronno-Monza a Solaro, traffico rallentato ma nessun ferito; Grave incidente stradale sulla Varesina coinvolti due giovani di 18 anni; Incidente a Limbiate auto nel fossato anziano incastrato. Incidente sulla Saronno–Monza: strada bloccata e traffico in tilt tra Limbiate, Solaro e Milano-Meda - Gravi disagi alla viabilità nel pomeriggio di oggi lungo la Saronno–Monza (ex statale 527), completamente bloccata all’altezza di Bovisio Masciago a ... ilnotiziario.net Incidente a Limbiate, auto nel fossato, anziano incastrato - Incidente stradale questa mattina a Limbiate sulla Saronno-Monza, nei pressi della rotatoria che si trova a ridosso del Centro Commerciale. Un uomo di 85 ... ilnotiziario.net Giovedì a Saronno, conferenza su fotografia e architettura con Marco Introini e mostra studenti. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.