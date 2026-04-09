Varese ciclabile con l’ostacolo | polemica e la verità sul cantiere

A Varese, durante i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in viale Belforte, è stato fotografato un palo dell’illuminazione pubblica posizionato proprio al centro della strada in fase di allestimento. La foto ha suscitato reazioni sui social network, portando alla luce una problematica relativa alla posizione dell’ostacolo nel cantiere. La situazione ha attirato l’attenzione sull’andamento dei lavori e sulla gestione degli interventi di urbanizzazione.

Un palo dell'illuminazione pubblica è stato immortalato proprio al centro della nuova pista ciclabile in fase di allestimento in viale Belforte a Varese, scatenando una reazione immediata tra gli utenti del web. L'immagine dell'infrastruttura che interrompe il percorso per le biciclette ha generato un acceso dibattito digitale, alimentando critiche che spaziano dall'ironia pungente ai duri attacchi rivolti alla gestione urbana. Tra polemiche digitali e realtà dei cantieri La diffusione dello sca . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, ciclabile con l’ostacolo: polemica e la verità sul cantiere Leggi anche: Entra nel vivo il cantiere della ciclabile sul ponte della Ghisolfa Varese, il MAV in piazza: viale Belforte tra ciclabile e degradoIl Movimento Angelo Vidoletti organizzerà un punto di ascolto in piazza Podestà a Varese sabato 18 aprile, dalle 10 alle 18, per raccogliere istanze... Temi più discussi: Mobilità sostenibile: Regione investe in nuove piste ciclabili; Mobilità sostenibile: Regione e Comune di Valganna finanziano un nuovo percorso ciclabile sul lago di Ghirla; Lo slow tourism in bici nel Varesotto; Colpo di stiletto / Palo fantozziano sulla nuova pista ciclabile di Varese. Un palo in mezzo alla ciclabile di viale Belforte: sui social scoppia la polemica, ma è un falso allarmeLa foto fa il giro del web tra ironia e insulti, ma l'amministrazione frena: «Il cantiere non è finito, la società elettrica sposterà il lampione prima dell'apertura» ... varesenews.it Lombardia, mobilità ciclabile: 630mila euro per nuove pisteUn nuovo investimento regionale punta a rafforzare la rete della mobilità sostenibile in Lombardia attraverso la realizzazione e il miglioramento di infrastrutture ciclabili. Le risorse, pari a circa ... ecodallecitta.it Momenti di paura e apprensione, nella tarda di mattinata di oggi, in centro a #Varese: un #uomo ha cominciato a perdere #sangue e si è accasciato sotto i portici di corso Aldo Moro. Provvidenziale l'intervento degli operatori sanitari per bloccare l'abbondante - facebook.com facebook #NBAEurope, #Cardinale vuole acquistare l’area Malpensa Fiere La camera di commercio di #Varese smentisce #Milan #ACMila #SempreMilan x.com