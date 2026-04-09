Vanoni e Paoli esce ‘Per sempre’ | il vinile che celebra il sodalizio

Da webmagazine24.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un omaggio a uno dei sodalizi artistici più intensi della storia della musica italiana: quello tra Ornella Vanoni e Gino Paoli. Esce 'Per sempre', il progetto discografico in formato vinile che, con due celebri brani originali, rende omaggio a l'iconico duo artistico.  È acquistabile in un arco di tempo limitato: il vinile 12’’. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Gino Paoli e il sodalizio con Ornella Vanoni, nati a un giorno di distanzaC'è sempre stato qualcosa di magico che andava ben al di là dei dati del reale nel legame che ha unito Gino Paoli e Ornella Vanoni .

Vanoni–Paoli: il duo più riuscito di sempre (più diretto) #shorts

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Temi più discussi: ORNELLA VANONI e GINO PAOLI esce il vinile Per sempre; Gino Paoli è morto, il cantautore aveva 91 anni. La famiglia: Ci ha lasciato questa notte ?in serenità. I legami con le Marche; Sparirò per un po'. Dovrò nascondermi, l'annuncio (inaspettato) di Zendaya dopo il tour promozionale di The Drama; Intervista – NICOLÒ FILIPPUCCI il disco come mappa emotiva: Un posto dove andare tra sfumature, luoghi e identità.

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