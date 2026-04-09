Vanoni e Paoli esce ‘Per sempre’ | il vinile che celebra il sodalizio

(Adnkronos) – Un omaggio a uno dei sodalizi artistici più intensi della storia della musica italiana: quello tra Ornella Vanoni e Gino Paoli. Esce 'Per sempre', il progetto discografico in formato vinile che, con due celebri brani originali, rende omaggio a l'iconico duo artistico. È acquistabile in un arco di tempo limitato: il vinile 12’’. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

"Per Sempre" di Ornella Vanoni e Gino Paoli, vinile numerato da collezione"Per Sempre" è il progetto discografico in vinile che, con due celebri brani originali, rende omaggio a uno dei più iconici e intensi sodalizi della...

Gino Paoli e il sodalizio con Ornella Vanoni, nati a un giorno di distanzaC'è sempre stato qualcosa di magico che andava ben al di là dei dati del reale nel legame che ha unito Gino Paoli e Ornella Vanoni .

Vanoni–Paoli: il duo più riuscito di sempre (più diretto) #shorts

Temi più discussi: ORNELLA VANONI e GINO PAOLI esce il vinile Per sempre; Gino Paoli è morto, il cantautore aveva 91 anni. La famiglia: Ci ha lasciato questa notte ?in serenità. I legami con le Marche; Sparirò per un po'. Dovrò nascondermi, l'annuncio (inaspettato) di Zendaya dopo il tour promozionale di The Drama; Intervista – NICOLÒ FILIPPUCCI il disco come mappa emotiva: Un posto dove andare tra sfumature, luoghi e identità.

Gino Paoli e Ornella Vanoni, a sorpresa un vinile da collezione09 apr 2026 - Il disco sarà disponibile solo oggi e domani in pre-order sul Sony Music Store: cosa c'è dentro. rockol.it

ORNELLA VANONI e GINO PAOLI esce il vinile Per semprePer sempre è il progetto discografico in formato vinile che, con due celebri brani originali di ORNELLA VANONI e GINO PAOLI. newsic.it

Caro Diario, oggi mi sono svegliata con Ornella Vanoni “È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita Bilancio che non ho quadrato mai Posso dire di ogni cosa che ho fatto a modo mio Ma con che risultati non saprei E non mi son servite a niente esperienz - facebook.com facebook