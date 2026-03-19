Il tecnico della Fiorentina ha commentato la prestazione della squadra, affermando che ora i giocatori sanno come reagire alle difficoltà. Ha inoltre parlato di un incidente con Kean, sottolineando che è positivo quando un giocatore si arrabbia se viene sostituito. Nel primo tempo, la squadra ha incontrato difficoltà nel trovare il ritmo giusto, a causa delle condizioni del campo.

SOSNOWIEC (POLONIA) – “Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a capire che calcio dovessimo fare. Volevamo provare a giocare, ma il campo non lo permetteva. Eravamo in ritardo sulle seconde palle. Nella ripresa siamo andati in svantaggio ma è andata molto meglio. Ora questa squadra sa reagire. Chi è entrato ci ha dato una spinta, siamo diventati un gruppo. A volte, la qualificazione si deve prendere anche in modo sporco”. Queste le parole di Paolo Vanoli al termine della vittoria della Fiorentina sul campo del Rakow. E ancora: “Ora abbiamo più serenità. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Piccoli mi ha detto che il gol dell’1-1 era suo. Pongracic è cresciuto molto da quando sono qua. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “La squadra ora sa reagire. Scintille con Kean? Bene che un giocatore si arrabbi se viene sostituito”

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