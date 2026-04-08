Vanoli verso il Palace | Loro favoriti noi in emergenza Kean? Spero di averlo per la Lazio

Il tecnico della squadra ha dichiarato che si presenta alla partita di Conference League con alcune assenze importanti, considerando l’avversario come favorito. Ha aggiunto di sperare di poter contare su un giocatore chiave per la prossima partita di campionato, ma ha anche precisato di non voler cercare scuse, nonostante le difficoltà nella rosa attuale. La sfida si avvicina e le condizioni del team sono al centro dell’attenzione.

È Londra, ma sembra l’Italia per il sole caldo e il cielo azzurro e senza nuvole, condizione inconsueta per la Gran Bretagna. La Fiorentina è sbarcata in Inghilterra senza Moise Kean, non convocato per il solito problema alla tibia che lo tormenta da un po’, e con altre defezioni (Parisi, Solomon e Fortini oltre a Brescianini e Rugani, non in lista Uefa) ma con la voglia di arrivare fino in fondo in Conference League, anche se di fronte si ritroverà la favorita del torneo. “Loro sono la squadra più accreditata per vincere, come lo era il Chelsea un anno fa - dice Paolo Vanoli - ma ci siamo anche noi. Sarà un bel test per il nostro percorso di crescita, ci farà capire dove possiamo arrivare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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