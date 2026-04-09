Vanoli nel post partita | Abbiamo approcciato molto bene la partita ma ci ha destabilizzato l’episodio del rigore

Dopo la partita contro il Crystal Palace, l’allenatore della Fiorentina ha commentato l’incontro, sottolineando che la squadra ha affrontato bene il match. Tuttavia, ha precisato che un episodio di rigore ha causato una certa destabilizzazione nel corso della gara. La squadra ha mostrato un buon approccio, secondo le sue parole, ma l’episodio controverso ha influenzato l’andamento complessivo della partita.

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