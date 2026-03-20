Dopo la partita contro il Bologna negli ottavi di finale di Europa League, il tecnico della Roma ha commentato l’incontro a Sky Sport. Ha descritto la partita come molto avvincente, affermando di uscire con un senso di rammarico. Ha sottolineato di aver visto sia il meglio che il peggio della sua squadra durante il match.

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© Calcionews24.com - Roma, Gasperini nel post partita: «Partita molto avvincente, usciamo con tanto rammarico. Abbiamo visto il meglio e il peggio»

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