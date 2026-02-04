Dopo la sconfitta contro il Milan, Vincenzo Italiano non si nasconde. Il tecnico del Bologna ammette che la squadra ha iniziato bene, ma non riesce ancora a mantenere continuità nelle prestazioni. «Abbiamo approcciato bene – dice – ma non riusciamo a fare due partite di fila allo stesso livello», commenta, senza troppi giri di parole. La squadra cerca di trovare la giusta quadratura in un campionato che si fa sempre più difficile.

Calciomercato, si sblocca il doppio colpo! Kantè al Fenerbahce, En Nesyri all’Al Ittihad: tutti i dettagli Pagelle Bologna Milan, che show dei rossoneri! Nkunku e Rabiot illuminano, delude Castro. I VOTI Calciomercato, si sblocca il doppio colpo! Kantè al Fenerbahce, En Nesyri all’Al Ittihad: tutti i dettagli Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Bologna Milan, che show dei rossoneri! Nkunku e Rabiot illuminano, delude Castro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, Italiano nel post partita: «Abbiamo approcciato bene ma non stiamo riuscendo a fare 2 partite consecutive di livello»

Approfondimenti su Bologna Milan

Dopo la finale di Supercoppa Italiana 202526 tra Napoli e Bologna, Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù, ha commentato il risultato nel post partita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Il commento di Vincenzo Italiano; Il mercato dei punti interrogativi. Bologna: via i big, niente colpi. I tifosi temono il calo di ambizioni; POST-IT di febbraio: cosa vedere a teatro a Bologna; Il Genoa ribalta il Bologna da 0-2 a 3-2, la decide Messias nel recupero.

Bologna, Italiano: Dobbiamo ritrovare continuità ed equilibrioIl Bologna non riesce ritrovare la vittoria al Dall’Ara. Finisce 0-3 il match contro il Milan di Massimiliano Allegri. gianlucadimarzio.com

Bologna, le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Italiano nel post partita della sfida contro il il Maccabi Tel AvivBologna, le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Italiano nel post partita della sfida contro il il Maccabi Tel Aviv Nel prepartita della sfida con il Maccabi Tel Aviv, il tecnico del Bologna, Vincenzo ... calcionews24.com

FT | BOLOGNA 0-3 MILAN Con uno 0-3 secco, il #Milan di #Allegri domina il #Bologna di #Italiano: in gol Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. - facebook.com facebook

#Bologna- #Milan diretta Serie A: segui la partita tra Italiano e Allegri oggi LIVE x.com