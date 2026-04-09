La Fiorentina si prepara alla sfida di giovedì al Franchi, dove dovrà vincere con almeno quattro gol di scarto per qualificarsi dopo aver perso 3-0 in trasferta contro il Crystal Palace. Il tecnico dei viola ha commentato il rigore che ha destabilizzato la squadra durante la partita e ha detto che ora si concentreranno sulla partita contro la Lazio prima di pensare alla sfida di ritorno.

Firenze, 9 aprile 2026 - Giovedì prossimo al Franchi servirà un miracolo sportivo per ribaltare il 3-0 subito a Londra dalla Fiorentina contro il Crystal Palace. La speranza è quella di recuperare Mandragora, Kean, Parisi e Solomon, in ogni caso sarà durissima anche per quello che si è visto in campo. Fiorentina poca cosa nel primo tempo. Un po' meglio nella ripresa (traversa di Fabbian) ma troppo svagata nel finale, con il terzo gol arrivato al novantesimo (non buono l'ingresso di Comuzzo, che si perde Sarr). Prima del return match con gli inglesi sarà la volta della Lazio, lunedì sera al Franchi in campionato. Obiettivo continuare a scavare un solco con la zona retrocessione, adesso distante cinque punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vanoli: "Il rigore ci ha destabilizzati. Adesso la Lazio, poi penseremo al ritorno"

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Commento di #damianoerfaina sul rigore non dato alla #lazio contro il #milan !! Siete d’accordo

Temi più discussi: Vanoli: Il rigore ci ha destabilizzati. Adesso la Lazio, poi penseremo al ritorno; Fiorentina, Vanoli: Avevamo approcciato benissimo la partita, il rigore ci ha destabilizzato; Vanoli dopo Crystal Palace-Fiorentina: Ottimo l'approccio, poi gli episodi ci condannano; Ora che la situazione in campionato si è messa bene...: siparietto Vanoli col giornalista, la reazione è tutta da ridere.

Vanoli: Il rigore ci ha destabilizzati. Adesso la Lazio, poi penseremo al ritornoIl tecnico della Fiorentina non chiude la porta in modo definitivo alla qualificazione, ma dopo il 3-0 di questa sera servirà un miracolo alla Fiorentina per proseguire il percorso europeo ... lanazione.it

Fiorentina, Vanoli: Avevamo approcciato benissimo la partita, il rigore ci ha destabilizzatoIl tecnico dei viola ha commentato ai microfoni di Sky Sport la netta sconfitta subita contro il Crystal Palace in Conference League ... tuttosport.com

Le parole di Vanoli a Sky Sport dopo Crystal Palace-Fiorentina - facebook.com facebook

Strada in salita per la Viola in Conference La squadra di Vanoli fatica anche in Conference: il Crystal Palace schiaccia la Viola grazie alle reti di Mateta, Mitchell e Sarr. Al ritorno servirà una super rimonta per proseguire il cammino in Europa #Corrieredell x.com