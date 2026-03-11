In vista della partita di andata contro il Rakow negli ottavi di Conference League, il tecnico della Fiorentina ha dichiarato che la squadra tiene alla coppa e che poi si concentrerà su Cremona. Ha inoltre annunciato che Kean potrebbe essere disponibile già da lunedì. La conferenza si è svolta a Firenze, il 11 marzo 2026, alla vigilia della sfida.

Firenze, 11 marzo 2026 – Giornata di vigilia in casa Fiorentina, con Paolo Vanoli che ha presentato la sfida contro il Rakow, gara valida per l'andata degli ottavi di Conference League. "Per noi è un match importante e dobbiamo essere concentrati su quello. Vogliamo andare avanti il più possibile in questo torneo, affrontiamo una squadra che ha fatto benissimo nel girone, che ha preso solo due gol in Conference e non ha mai perso. Dobbiamo pensare che sono due gare, andata e ritorno, e come tutte le cose dovremo essere intelligenti a fare una gara importante. Poi a Cremona penseremo dopo la sfida di domani". Parisi: "Sento la fiducia di Vanoli, gioco dove serve alla squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vanoli: "Teniamo alla coppa, poi penseremo a Cremona. Kean possiamo averlo lunedì"

Articoli correlati

Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Rakow: «Teniamo molto alla Conference, Kean ha un infortunio particolare. Vi spiego»Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il...

Conferenza stampa Italiano pre Bologna Lazio: «Teniamo alla Coppa Italia, Odgaard bene anche da mezzala». Poi l’annuncio su HeggemSalah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie! Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio...

Aggiornamenti e notizie su Vanoli Teniamo alla coppa poi penseremo...

Pagina 2 | Vanoli: Teniamo alla Conference, dobbiamo onorare questa competizione. Su Kean e i tifosi Fiorentina...Le dichiarazioni del tecnico in vista degli ottavi di finale contro il Rakow: dalla chance per i Primavera al momento di Gudmundsson ... tuttosport.com

Vanoli Concentrati sul Rakow, avanti lucidi e a testa altaFIRENZE (ITALPRESS) – Non dobbiamo pensare alla sfida di lunedì contro la Cremonese, ma a questa partita che per noi è importante. iltempo.it